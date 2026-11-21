Двама мъже са задържани по подозрение в интернет измами чрез фалшиви обяви за продажба на автомобили. Информацията е предоставена на ФОКУС от ОДМВР - Стара Загора.

Разследването е в рамките на досъдебно производство, по което служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към областната дирекция са провели оперативно-издирвателни действия. В хода им на 19 ноември е реализирана специализирана полицейска операция под ръководството на сектор „Измами“ към Главна дирекция „Национална полиция“. В нея са участвали и служители на ОДМВР - Благоевград.

При полицейската акция в Благоевград са арестувани двама мъже на 29 години - единият от града, а другият от село Покровник. И двамата са криминално проявени и осъждани. Според първоначалната информация те публикували в интернет обяви за продажба на леки и товарни автомобили, които не отговаряли на действителността. След като се свързвали с потенциални купувачи, настоявали за предварително превеждане на авансово плащане по банков път. Веднага след получаването на сумите прекъсвали контакт с потърпевшите.

В хода на разследването са претърсени три адреса и два автомобила, а двамата задържани са обискирани съгласно разпоредбите на НПК. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, банкови карти и други предмети, за които има данни, че са свързани с разследваната престъпна дейност.

Първоначално двамата задържани са останали в ареста за срок до 24 часа съгласно Закона за МВР. След анализ на събраните доказателства и по разпореждане на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура - Стара Загора на 29-годишния мъж от Благоевград е повдигнато обвинение за измама при квалифициращи обстоятелства.

С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа с оглед определяне на най-тежката мярка за неотклонение - „Задържане под стража“. Разследването продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.