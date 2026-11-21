Люис Хамилтън и съотборникът му във Ферари Шарл Леклер отпаднаха във втората фаза на квалификацията за Гран при на Лас Вегас. Седемкратният световен шампион даде 12-о време, но ще потегли от 11-а позиция заради наказанието на Оскар Пиастри.

“Съсипан съм. Работим изключително усилено, за да се представяме добре”, заяви Хамилтън пред Sky Sports F1. Той обясни, че във Ферари са очаквали затруднения заради дългите прави, но преди сесията е бил оптимист за поведението на болида.

Проблемите започнали още в първите обиколки. “Още в първата или втората обиколка обаче ударихме нещо с пода на автомобила”, разказа британецът. Той предполага, че подът е бил повреден от отломки. По думите му загубата на аеродинамично притискане му е струвала по няколко десети на обиколка.

В последния си опит Хамилтън не е имал болид пред себе си, чиято въздушна струя да използва по правите. В края на обиколката е възникнал и проблем с отдаването на електрическа мощност, който според него му е струвал около шест десети от секундата.

“Мисля, че без загубата на електрическа мощност и аеродинамично притискане можех да се класирам за третата част на квалификацията, но дори тогава щеше да бъде трудно”, добави Хамилтън. От 11-а позиция британецът ще трябва да си проправя път напред в състезанието.