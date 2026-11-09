Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Хамилтън съкрушен след своя старт №400: Започнахме толкова добре

Хамилтън съкрушен след своя старт №400: Започнахме толкова добре
АП/БТА

Пилотът на Ферари проби от 20-о до девето място още в първата обиколка, но трудностите с гумите провалиха надеждите му в Бразилия

Люис Хамилтън не скри разочарованието си след Гран при на Сао Пауло, в която завърши девети. Седемкратният световен шампион направи впечатляващ старт от дъното на решетката, но по-късно имаше проблеми с гумите и се удари в предпазните заграждения.

Британецът потегли 20-и заради наказание след смяна на задвижващата система. На мократа писта той бързо спечели позиции и още в края на първата обиколка беше девети. Скоро след това обаче започна да губи места и се оказа извън зоната на точките.

По настояване на Хамилтън от Ферари го прибраха в бокса за гуми за суха настилка в 15-ата обиколка. Решението временно го върна на девето място, но завръщането на дъжда отново усложни състезанието му.

Британецът пропусна входа за бокса и трябваше да остане на трасето още една обиколка при влошаващи се условия. Тогава болидът му се завъртя и удари предпазните заграждения със задното крило. Хамилтън все пак стигна до бокса и финишира девети в своя старт номер 400 във Формула 1.

“Съкрушен съм от вчерашното състезание и най-вече от начина, по който завърши то. Започнахме толкова добре, но след това имахме проблеми с гумите и силно презавиване. В тези условия нещата бяха изключително трудни”, написа пилотът в Instagram.

“Натисках максимално, но този уикенд просто нямахме скорост. Ще работим, за да разберем причините, и ще се върнем по-силни в следващия старт”, добави той.

Хамилтън благодари на екипа на Ферари и на бразилските фенове за подкрепата. Той поздрави и бившия си отбор Мерцедес за спечелената девета титла при конструкторите.

Още по темата

Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Льоклер за конфликта с Хамилтън: Естествено, че има напрежение

Льоклер за конфликта с Хамилтън: Естествено, че има напрежение

Антонели ще запази завинаги жеста на Хамилтън и Верстапен: Слагам снимката в рамка

Антонели ще запази завинаги жеста на Хамилтън и Верстапен: Слагам снимката в рамка

Люис Хамилтън изненада с първи полпозишън за Ферари във Формула 1

Люис Хамилтън изненада с първи полпозишън за Ферари във Формула 1

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Водещи

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

  • Току-що
68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

  • Преди 10 минути
Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

  • Преди 20 минути
Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

  • Преди 20 минути
България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания

  • Преди 25 минути
"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

  • Преди 41 минути
ХИВ епидемия в 27 руски региона

ХИВ епидемия в 27 руски региона

  • Преди 41 минути
МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

  • Преди 42 минути
Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

  • Преди 52 минути
В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

  • Преди 54 минути
Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

  • Преди 57 минути
Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“