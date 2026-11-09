Хамилтън съкрушен след своя старт №400: Започнахме толкова добре

Люис Хамилтън не скри разочарованието си след Гран при на Сао Пауло, в която завърши девети. Седемкратният световен шампион направи впечатляващ старт от дъното на решетката, но по-късно имаше проблеми с гумите и се удари в предпазните заграждения.

Британецът потегли 20-и заради наказание след смяна на задвижващата система. На мократа писта той бързо спечели позиции и още в края на първата обиколка беше девети. Скоро след това обаче започна да губи места и се оказа извън зоната на точките.

По настояване на Хамилтън от Ферари го прибраха в бокса за гуми за суха настилка в 15-ата обиколка. Решението временно го върна на девето място, но завръщането на дъжда отново усложни състезанието му.

Британецът пропусна входа за бокса и трябваше да остане на трасето още една обиколка при влошаващи се условия. Тогава болидът му се завъртя и удари предпазните заграждения със задното крило. Хамилтън все пак стигна до бокса и финишира девети в своя старт номер 400 във Формула 1.

“Съкрушен съм от вчерашното състезание и най-вече от начина, по който завърши то. Започнахме толкова добре, но след това имахме проблеми с гумите и силно презавиване. В тези условия нещата бяха изключително трудни”, написа пилотът в Instagram.

“Натисках максимално, но този уикенд просто нямахме скорост. Ще работим, за да разберем причините, и ще се върнем по-силни в следващия старт”, добави той.

Хамилтън благодари на екипа на Ферари и на бразилските фенове за подкрепата. Той поздрави и бившия си отбор Мерцедес за спечелената девета титла при конструкторите.