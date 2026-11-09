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Прокуратурата обвини ливанец за даване на подкуп и управление на автомобил след употреба на кокаин

Прокуратурата обвини ливанец за даване на подкуп и управление на автомобил след употреба на кокаин
Pixabay

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини ливански гражданин за това, че вчера около 12:25 ч., в столичния квартал „Надежда“, дал, като поставил в багажника на полицейски лек автомобил подкуп – „дар“, 200 евро на полицейски орган, за да не състави акт за административно нарушение, съобщиха от държавното обвинение.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

На същата дата, около 12:45 ч. по бул. „Ломско шосе“, обвиняемият е шофирал след употреба на кокаин.   

Предстои на 10 ноември СГП да внесе в Софийския градски съд искане за постоянния арест на обвинения. 

 

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