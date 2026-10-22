Кокаин и екстази за близо 7000 евро: Дилър се размина с ефективен затвор

Мъж, задържан в Асеновград с кокаин и екстази на обща стойност 6719,73 евро, получи условна присъда след споразумение с прокуратурата. То е одобрено от Окръжния съд в Пловдив, а решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На 27 септември полицейски служители задържали мъжа в Асеновград, след като у него били открити 1,293 грама кокаин.

При последвалото претърсване на жилището му в село Кадиево разследващите намерили още 24,909 грама кокаин и 7,621 грама екстази.

Общата стойност на иззетите наркотични вещества е оценена на 6719,73 евро.

От имота били иззети и принадлежности, сред които пликчета, чиния, лъжица и пинсета.

След задържането мъжът прекарал 72 часа в ареста, след което бил освободен срещу парична гаранция от 1000 евро.

Около две седмици по-късно той отново се явил пред Окръжния съд в Пловдив, след като постигнал споразумение с прокуратурата.

Подсъдимият признал, че е държал наркотичните вещества с цел разпространение.

Съдът одобрил наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с тригодишен изпитателен срок.

Освен условната присъда мъжът трябва да заплати 1500 евро глоба и 246,37 евро разноски по делото.

Съдебното определение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.