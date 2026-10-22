Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мъж продавал цигари през социалните мрежи, задържаха го в София

Мъж продавал цигари през социалните мрежи, задържаха го в София
СДВР

При полицейска акция са иззети 31 стека цигари без български бандерол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Мъж, за когото полицията има данни, че е продавал цигари по поръчки през социалните мрежи, е задържан в София. При акцията са открити над 6000 къса цигари без български акцизен бандерол, съобщиха от МВР.

Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ към Първо районно управление на СДВР предприели действия след получена оперативна информация за предполагаемата незаконна дейност.

На 20 октомври полицаите задържали мъжа, като у него открили три стека цигари без български бандерол, пренасяни в найлонова торба.

При последвалите процесуално-следствени действия в автомобила и жилището му били намерени още 28 стека цигари.

Така общото количество на иззетите тютюневи изделия достигнало 31 стека, съдържащи над 6000 къса цигари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а събраните материали са докладвани на Софийската районна прокуратура.

Още по темата

Цигарите поскъпват от март 2027 г., предстои и ново увеличение през 2028 г.

Цигарите поскъпват от март 2027 г., предстои и ново увеличение през 2028 г.

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Водещи

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

  • Преди 4 минути
Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

  • Преди 11 минути
Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

  • Преди 29 минути
Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

  • Преди 43 минути
Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

  • Преди 53 минути
Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

  • Преди 56 минути
Академичната общност алармира: Един учебник за всички е стъпка към диктатура

Академичната общност алармира: Един учебник за всички е стъпка към диктатура