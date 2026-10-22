Мъж продавал цигари през социалните мрежи, задържаха го в София

Мъж, за когото полицията има данни, че е продавал цигари по поръчки през социалните мрежи, е задържан в София. При акцията са открити над 6000 къса цигари без български акцизен бандерол, съобщиха от МВР.

Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ към Първо районно управление на СДВР предприели действия след получена оперативна информация за предполагаемата незаконна дейност.

На 20 октомври полицаите задържали мъжа, като у него открили три стека цигари без български бандерол, пренасяни в найлонова торба.

При последвалите процесуално-следствени действия в автомобила и жилището му били намерени още 28 стека цигари.

Така общото количество на иззетите тютюневи изделия достигнало 31 стека, съдържащи над 6000 къса цигари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а събраните материали са докладвани на Софийската районна прокуратура.