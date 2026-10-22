Южна Корея не засече новото тактическо оръжие, което Северна Корея обяви, че разполага по границата

Южнокорейските военни заявиха, че засега не са установили признаци за разполагане на нов тип тактическо оръжие от Северна Корея по границата между двете държави, въпреки обявените от Пхенян планове, предаде Франс прес.

„Не сме забелязали никакви признаци на разполагане на нов тип оръжие от страна на Северна Корея“, заяви говорителят на Съвета на началник-щабовете на южнокорейските въоръжени сили Джан До-йон. Той уточни, че военните продължават внимателно да наблюдават ситуацията заради изявленията на севернокорейската страна.

Ден по-рано Ким Йо-чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, съобщи, че страната е привела в бойна готовност нови военни подразделения. Информацията беше разпространена от севернокорейските държавни медии.

Напрежението между Сеул и Пхенян се изостри след инцидент с противопехотни мини в демилитаризираната зона, разделяща двете Кореи. Миналия месец Южна Корея обвини северния си съсед, че е отговорен за взрива на мините, но Пхенян отхвърли обвиненията.

В отговор южнокорейското Министерство на външните работи обяви намерението си да изпрати писмо до председателя на Съвета за сигурност на ООН. В него Сеул ще изложи позицията си, че мините са били поставени от севернокорейски военнослужещи в нарушение на споразумението за примирие.

Говорителят на външното министерство Пак Ду-сун посочи, че Южна Корея ще поиска от Пхенян да поднесе извинение и да предприеме необходимите мерки във връзка с инцидента. Същевременно Сеул ще призове за диалог, който да ограничи по-нататъшната ескалация и да помогне за възстановяването на доверието между двете страни.

Междувременно Ким Йо-чен обяви и намерението на Северна Корея да възобнови излъчването на пропагандни послания към южния си съсед чрез високоговорители по границата. Подобни действия са част от продължителното противопоставяне между двете държави, известно като психологическа война, отбелязва Франс прес.

Попитан за възможното възобновяване на излъчванията, говорителят на южнокорейските въоръжени сили съобщи, че по границата са били забелязани обичайни ремонтни дейности още преди Пхенян официално да оповести намеренията си.