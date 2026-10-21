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Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха
АП/БТА

Маршалът на северокөрейската армия Пак Джон Чон инспектира съоръженията на границата с Южна Корея

Северна Корея е разпоредила на своите гранични войски да предприемат "бързи и решителни действия", ако южнокорейските сили застрашат тяхната безопасност. Това съобщиха държавните медии в сряда, цитирани по Ройтерс. Според агенцията това изказване повишава риска от сблъсък по силно милитаризираната граница.

Докладът се появи ден след като Сеул обеща да накаже "решително" всяка нова провокация от страна на Пхенян, ако Северна Корея изпълни заплахите си за засилване на военната си позиция по границата.

Маршалът на северокөрейската армия Пак Джон Чон инспектира съоръженията на границата с Южна Корея във вторник, придружен от Ким Йо Чен, влиятелната сестра на лидера Ким Чен Ун, предаде КЦТА.

Ким Йо Чон заяви, че новите огневи единици са "заели своите бойни позиции" на границата, информира агенцията.

Напрежението между Северна и Южна Корея нараства, откакто Пхенян започна да фортифицира границата си през април 2024 година. Двете държави са разделени от Демилитаризираната зона, която беше установена след края на Корейската война с примирие през 1953 година.

 

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