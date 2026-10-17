Северна Корея изпита торпедо с изкуствен интелект

Северна Корея е провела подводно изпитание на ново торпедо, използващо изкуствен интелект за откриване на цели и насочване. Това съобщи севернокорейската телеграфна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Според държавната медия тестът е успешен и представлява важен етап в развитието на военноморските способности на страната.

Изпитанието е включвало проверка на технологията за задвижване на торпедото. По информация на КЦТА тя е разработвана въз основа на повече от 180 теста, проведени през последните пет години.

Агенцията посочва, че изкуственият интелект позволява на новото високоскоростно и високоточно торпедо да открива цели и да се насочва към тях.

В четвъртък Пхенян съобщи и за проведени ден по-рано изпитания на два вида стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводници. Според севернокорейските власти целта на тези тестове е била да се проверят оперативните възможности на военноморските сили и надеждността на средствата за военно възпиране.

Последователните съобщения за изпитания на торпедо с изкуствен интелект и на крилати ракети поставят акцент върху развитието на подводните и военноморските способности на Северна Корея.