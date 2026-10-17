Хотелиерите в Пампорово настояват за спешен ремонт на аварийния път преди зимата

Преди близо половин година свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово – Смолян. Сега хотелиерите призовават за спешна рехабилитация на временния авариен път над свлачището, защото има реална опасност той да стане неизползваем през зимата, а без него снабдяването на курорта ще се оскъпи значително, съобщава БТВ.

108-метров мост ще бъде изграден над свлачището край Пампорово, което прекъсна главния път за Смолян. Засега обаче не е ясно кога най-рано пътното съоръжение ще стане факт.

„Обследването на свлачището се наблюдава денонощно. В момента е в така нареченото „утихване и покой“. Обявена е обществена поръчка от АПИ. До 26 октомври се подават документите. Обявена е прогнозната стойност – около 9 млн. евро“, казва Георги Пепеланов, областен управител на Смолян.

От Пампорово отчитат спад в резервациите през летния сезон спрямо предходната година.

„Отбелязахме спад в настаняванията от порядъка на 12-14%, което аз отдавам на несигурността у хората. Усеща се една несигурност, когато се взема решение за резервация или се избира период, в който трябва да почиват. Също така ситуацията, която се създаде около свлачището, и дезинформираността у хората, която се създаде за възможността за достъпване до курорта“, коментира Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД.

Свлачището не затруднява достъпа на туристите до курорта, но създава сериозен логистичен проблем при снабдяването на хотелите и заведенията, които разчитат на изградения авариен път.

Той съкращава значително пътните разходи на персонала и доставчиците, но е неизползваем при обилни валежи и зимни условия.

„Зимно време няма да може да се пътува оттук. Падне ли сняг, замръзне ли, всичко се пързаля – една кола да спре, ще спре абсолютно всичко“, казва шофьор.

„В сегашното му състояние този път е невъзможен да бъде използван през зимните месеци. Той не е асфалтиран. Това е един горски път, който е бил чакълиран. На този път не са изградени системи за отводняване, канавки. След няколко поредни дни на дъжд експлоатацията му е невъзможна“, смята Стефан Присадов.

Обиколните пътища през Стойките и Рожен удължават в едната посока пътуването до Смолян с около 20 километра. Това е проблем, ако карате ски на Пампорово и резервирате в къща за гости или хотел отвъд свлачището.

Липсата на пряк достъп за снабдителите ще оскъпи допълнително нощувките през зимния сезон. Затова краткият авариен път се нуждае от спешна рехабилитация.

„Ясно е, че той трябва да бъде асфалтиран, ако се планира експлоатацията му през зимните месеци. В противен случай той не може да бъде поддържан, почистван, опесъчаван, осоляван. Ако това нещо не се случи, просто ще бъде усложнена обстановката за всички работещи, за всички собственици, оператори на хотели, заведения и обекти на територията на комплекса“, посочи Присадов.

От Община Смолян обясниха пред БТВ, че са запознати с проблема и ще потърсят среща с хотелиерите и представители на курорта.

„Имаме готовност да асфалтираме чакълирания участък от временния авариен път. Необходимо е да обмислим организацията на движението, като тук ще ни е необходима подкрепата и на държавата. Един от възможните варианти за зимния сезон е движението да бъде еднопосочно и по график“, посочва Николай Мелемов, кмет на Община Смолян.

„До края на тази седмица ще имаме решение какво ще се случи с него – ако стане така, че същият да бъде асфалтиран, какъв тип пропускателен режим да има през него“, споделя Георги Пепеланов.

От Пампорово прогнозират поскъпване на нощувките през зимния сезон заради скока на горивата.