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Тръмп отмени редица санкции в Закона на Линдзи Греъм, свързани с Русия

Тръмп отмени редица санкции в Закона на Линдзи Греъм, свързани с Русия
БТА/АП

Според Закона на Линдзи Греъм в рамките на 30 дни ще бъдат наложени мита до 100 процента на всички стоки, внасяни в САЩ от петте страни, които са най-големите купувачи на руски суров нефт и газ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя с указ редица санкции, ограничения и мита спрямо Русия, залегнали в подписания от него миналия месец „Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, известен като Закона на Линдзи Греъм, предаде Ройтерс.

Това става дни преди въпросните мерки да влязат в сила, уточнява агенцията.

Законодателният акт носи името на починалия внезапно през юли сенатор от Републиканската партия, ревностен застъпник за Украйна.

Решението на Тръмп идва и в контекста на неговите критики към украинския президент Володимир Зеленски, в това число и изказването на мнението, че е време украинците да имат нов държавен глава.

Според Закона на Линдзи Греъм в рамките на 30 дни ще бъдат наложени мита до 100 процента на всички стоки, внасяни в САЩ от петте страни, които са най-големите купувачи на руски суров нефт и газ.

"Пратих на Конгреса на САЩ обяснение, че отмяната на въпросните ограничения в настоящия момент е в името на националния интерес на Съединените щати“, заявява Тръмп в указа, обнародван от Белия дом.

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