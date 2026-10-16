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Тръмп отрече да носи отговорност за загубата на достъп на Украйна до „Старлинк“

Тръмп отрече да носи отговорност за загубата на достъп на Украйна до „Старлинк“
АР/БТА

Американският президент също така заяви, че поддържа добри отношения с украинския си колега Володимир Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че нито той, нито Илон Мъск носят отговорност за загубата на достъп на Украйна до сателитната интернет система „Старлинк“ на компанията „СпейсЕкс“, предаде Ройтерс.

Ограничаването на услугата се отрази на украинските военни операции срещу Русия, като наруши комуникацията между подразделенията на украинската армия.

Тръмп допълни, че Съединените щати не са налагали ограничения върху достъпа на Украйна до системата „Старшийлд“.

Разработена от „СпейсЕкс“ на Илон Мъск специално за правителствени клиенти и структури, свързани с националната сигурност, включително Пентагона, „Старшийлд“ използва за основа сателитната инфраструктура на „Старлинк“.

Американският президент също така заяви, че поддържа добри отношения с украинския си колега Володимир Зеленски.

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