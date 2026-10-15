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Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора
АР/БТА

В публикация в социалната мрежа Екс той подчерта, че очаква американската страна да подкрепя Украйна в усилията ѝ да се защити от руската агресия и да постигне траен мир

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Киев да бъдат честни и последователни в позицията си относно войната с Русия. Той отправи апела си към САЩ на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Киев, предаде Франс прес.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски подчерта, че очаква американската страна да подкрепя Украйна в усилията ѝ да се защити от руската агресия и да постигне траен мир.

„Имаме нужда от ЧЕСТНОСТ от страна на нашите партньори по отношение на тази война. Важно е всички в Америка да застанат на страната не на агресора, а на нашите усилия да защитим живота на хората, да сложим край на тази война и да гарантираме сигурността си“, написа украинският президент.

Зеленски изписа думата „честност“ с главни букви, следвайки стила на американския президент Доналд Тръмп.

Припомняме, че украинският президент заяви в интервю за британския журналист Пиърс Морган, че Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ. 

Зеленски определи ситуацията като тъжна, като уточни, че изразява личната си позиция. Според него Украйна постепенно губи подкрепата на САЩ, но това не е резултат от действията на Киев.

Украинският президент подчерта, че страната му не може да си позволи да проявява слабост, ако иска да продължи да съществува като независима държава. По думите му Украйна няма намерение да се отказва от родината си, тъй като залогът не е търговска сделка, а животът на хората, техните семейства и деца.

Зеленски изрази разочарование от позицията на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че вместо да подкрепя Украйна, той застава на страната на Русия. Според украинския държавен глава Тръмп има възможност да посредничи за прекратяване на войната, но ако иска да бъде неутрален, трябва да запази тази позиция, вместо да подкрепя една от страните в конфликта.

Зеленски смята, че съветниците на американския президент допускат грешка, но признава, че не знае кой оказва влияние върху решенията на Тръмп и го насочва към това, което той определя като погрешната страна на историята.

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