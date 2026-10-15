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Зеленски: Украйна възобновява ударите по руските петролни рафинерии

Зеленски: Украйна възобновява ударите по руските петролни рафинерии
АР/БТА

Изявлението му идва след обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Киев и Москва

Украйна ще поднови атаките срещу руски петролни рафинерии, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за вестник "Файненшъл таймс", публикувано снощи, предаде Ройтерс.

"Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това", заяви украинският държавен глава пред изданието.

Изявлението му идва след обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. В неделя Тръмп съобщи, че е постигнато споразумение, което влиза в сила незабавно.

Впоследствие Зеленски обвини Русия, че не спазва договореното примирие и не се съобразява с позицията на американския президент.

Припомняме, че украинският президент заяви в интервю в сряда, че е било "болезнено", когато Доналд Тръмп зае друга страна в продължаващата война в Украйна, след като президентът на САЩ заяви, че Зеленски трябва да бъде сменен, предаде Ройтерс.

Зеленски каза пред Piers Morgan Uncensored: "Болезнено е, когато президентът Тръмп избере едната страна, а не нашата."

Той също така каза, че няма нищо против Тръмп да е по средата между Украйна и Русия, но добави: "Ако си по средата, трябва да останеш по средата".

На въпроса дали се чувства предаден от Тръмп, който през уикенда призова Украйна да получи нов президент, след като се съгласи да отмени санкциите върху руския износ на дизел, Зеленски отговори: "Наистина, да... но е малко по-сложно от просто моите емоции или чувства."

"Жалко е, че губим силен партньор", добави той.

Зеленски подчерта, че за Украйна войната не е въпрос на бизнес, а на оцеляване и защита на собствената страна. Той също каза: "Ние не продаваме страната си... за нас не става въпрос за бизнес, това е просто нашият живот и това е нашата страна."

 

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