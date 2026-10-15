Зеленски: Украйна възобновява ударите по руските петролни рафинерии

Украйна ще поднови атаките срещу руски петролни рафинерии, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за вестник "Файненшъл таймс", публикувано снощи, предаде Ройтерс.

"Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това", заяви украинският държавен глава пред изданието.

Изявлението му идва след обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. В неделя Тръмп съобщи, че е постигнато споразумение, което влиза в сила незабавно.

Впоследствие Зеленски обвини Русия, че не спазва договореното примирие и не се съобразява с позицията на американския президент.

Припомняме, че украинският президент заяви в интервю в сряда, че е било "болезнено", когато Доналд Тръмп зае друга страна в продължаващата война в Украйна, след като президентът на САЩ заяви, че Зеленски трябва да бъде сменен, предаде Ройтерс.