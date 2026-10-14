Зеленски: Русия показа явно незачитане на САЩ

Масираната руска въздушна атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна тази нощ показа, че Москва демонстративно пренебрегва обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Това заяви украинският държавен глава Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В социалната мрежа Х той подчерта, че руският удар с балистична ракета е бил насочен конкретно срещу обекти, които попадат в обхвата на договореностите с Вашингтон. По думите на Зеленски нападението е напълно умишлено и мащабно, като „Русия никога преди не е показвала толкова явно незачитане на САЩ“ и не приема сериозно изявленията на американския лидер.

В същата нощ на атаката Украйна се сблъска и с внезапни технологични затруднения на фронта. Съветникът по технологиите на украинския президент Сергий Бескрестнов съобщи, цитиран от Франс прес, че компанията „Спейс Екс“ е ограничила скоростта на мобилните терминали „Старлинк“.

Бескрестнов добави, че украинските отбранителни сили не са били предупредени за промяната, което е довело до нарушаването на няколко военни мисии. „Очевидно, този ход не може да е съвпадение и е свързан с настоящата политическа ситуация“, добави технологичният съветник, свързвайки действията на компанията на Илон Мъск с политическия контекст около призивите на Тръмп за спиране на ударите по енергийната мрежа.