Украйна прие закона за езиците на малцинствата и отвори пътя си към ЕС

Украйна прие закон, регламентиращ езиковите права на националните малцинства в областта на образованието – реформа, изисквана от Унгария като ключово условие за напредъка на преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз, предава Франс прес.

Новата нормативна уредба има за цел да разшири възможностите за използване на официалните за ЕС езици, както и на езиците на коренните народи в учебния процес и комуникацията в самите учебни заведения. Промените бяха одобрени от 266 депутати във Върховната рада и официално влязоха в сила след подпис от президента Володимир Зеленски.

С тази стъпка Киев изпълни едно от основните искания на Будапеща, която обвързваше евроинтеграцията на Украйна с правата на унгарската общност в Закарпатска област, наброяваща около 100 000 души. Спорът датира от 2017 г., когато тогавашното правителство на Виктор Орбан блокира преговорния процес заради закон, налагащ украинския като единствен основен език в средното образование.

След политическите промени в Унгария новият премиер Петер Мадяр оттегли първоначалното вето, но продължи да настоява за реални правни гаранции. След гласуването в парламента Мадяр благодари на преговарящите и подчерта, че Украйна е изпълнила ангажимента си предсрочно. Пред унгарския парламент той разкритикува действията на своя предшественик: „Има много неща за поправяне – все пак Орбан, който беше отстранен от власт, извърши за целта много действия и пожертва немалко - най-вече сигурността на унгарците в Закарпатието“. Мадяр допълни, че това развитие отваря пътя за лична среща със Зеленски този четвъртък по време на Европейския съвет в Брюксел.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига приветства решението по време на дипломатически срещи в Люксембург и обяви засилване на двустранния диалог. Той проведе разговори с унгарския си колега Анита Орбан, която определи закона като важна стъпка, но добави в профила си във „Фейсбук“, че Будапеща очаква „реално изпълнение на поетите ангажименти“. Успешното гласуване позволява на ЕС официално да отвори два нови преговорни клъстъра с Украйна и Молдова.

Според информации от унгарската агенция МТИ и украинската УНН, законът детайлно урежда образователната система, без да променя статута на украинския като главен държавен език. В училищата на малцинствата се гарантира свободното използване на майчиния език в учебния процес, както и в общуването между учениците в сградата и двора на училището. Училища, в които над 50% от учениците се обучават на език на национално малцинство, официален за ЕС, могат да получат официален статут на образователна институция за национални малцинства.

Предмети като украински език и литература, история на Украйна и гражданска защита ще се преподават задължително на украински, като училищното ръководство може да разшири списъка с предмети на държавния език единствено с писмено съгласие от две трети от родителите в съответния клас. В допълнение, изпитните материали за матури и кандидатстудентски изпити ще бъдат постоянно достъпни в превод на съответните малцинствени езици, с изключение на изпита по украински език и литература.