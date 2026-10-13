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Русия не е удряла енергийни цели в Украйна тази нощ

Русия не е удряла енергийни цели в Украйна тази нощ
АП/БТА

Това се случва за първи път, откакто Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие"

За първи път от обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“ Русия не е поразила нито една енергийна цел в Украйна тази нощ.  Въпреки това Москва подложи украинските градовете на масиран обстрел с балистични ракети и дронове, предава Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия в ежедневния си доклад за нощните удари не спомена нищо за украински енергийни съоръжения. Говорител на Кремъл, запитан за енергийното примирие, заяви единствено, че контактите продължават, но отказа да предостави повече подробности. Въпреки това една ракета е паднала на малко повече от километър от централа, осигуряваща отоплението на голяма част от град Лвов в западната част на страната.

Обявяването на примирието от страна на Тръмп в неделя дойде два дни след неговото изявление за сделка, която премахна американските санкции върху руския износ на дизел. Това ще позволи на Русия да достави близо 2 милиона метрични тона дизел в опит да се понижат цените на горивата в САЩ.

Ройтерс и други медии съобщиха, че американски служители са заплашили да спрат споделянето на разузнавателна информация и продажбите на оръжие за Украйна, освен ако тя не преустанови своите удари по руски петролни рафинерии.

Президентът Володимир Зеленски заяви във вторник, че Украйна не е удряла руски рафинерии от два дни насам, откакто Тръмп обяви примирието, но че през това време Русия е продължила атаките си срещу енергийната и критичната инфраструктура. В понеделник Русия порази шест украински енергийни обекта.

Все още не е ясно дали Русия умишлено е избягвала да взема на прицел енергийната инфраструктура през изминалата нощ.

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