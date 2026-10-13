Тръмп обвини Русия и Украйна в нарушаване на енергийното примирие

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че както Русия, така и Украйна нарушават договореното прекратяване на атаките срещу енергийна инфраструктура. Той отново изрази убеждението си, че руският държавен глава Владимир Путин е по-заинтересован от постигането на мирно споразумение, отколкото украинският президент Володимир Зеленски, съобщава ДПА.

В неделя Тръмп обяви т.нар. „енергийно примирие“ между Москва и Киев, като посочи, че то влиза в сила незабавно. Въпреки това продължиха да постъпват информации за нападения срещу енергийни съоръжения на украинска територия.

Попитан от журналисти за руските удари въпреки обявеното примирие, американският президент заяви, че ситуацията трябва да бъде проверена.

„Трябва да проучим случая и да видим какво се случва, защото има нарушения и от двете страни“, коментира той.

Тръмп: Путин иска мирно споразумение повече от Зеленски

Американският държавен глава отново призова Украйна да положи повече усилия за постигането на договореност, която да сложи край на войната.

На въпрос как ще убеди Путин да спазва примирието, Тръмп отговори, че според него руският президент има желание за споразумение, но подобна готовност трябва да бъде проявена и от украинска страна.

„Мисля, че ще постигнем сделка. Според мен Путин всъщност иска споразумение повече от Зеленски“, заяви той.

Русия и Китай помагат ли на Иран?

Тръмп коментира и евентуалната подкрепа на Москва и Пекин за Иран във военния конфликт със САЩ и Израел. Според него двете държави не оказват съществена помощ на Техеран, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната си мрежа „Трут соушъл“ американският президент посочи, че Русия и Китай имат твърде много за губене, ако решат да се намесят.

„Ако го правят, това е в много ограничен мащаб, но аз не вярвам, че изобщо го правят. Те имат прекалено много за губене, а и ние бихме разбрали много бързо“, написа Тръмп.

Той припомни, че през юли е приел уверенията на Москва и Пекин, че не подпомагат Иран във войната срещу САЩ и Израел. Още тогава обаче е предупредил двете страни, че евентуална подобна намеса би имала сериозни последствия за тях.