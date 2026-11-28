Черно море приема Ботев Пловдив в среща от 16-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес, събота, 28 ноември, от 17:45 часа на стадион „Тича“ във Варна.

Треньорът на “моряците” Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за срещата, като от нея отпаднаха Дамян Христов, Жоао Бандаро, Алекс Тодоров, Петър Андреев, Йоргос Понтику и Хорхе Падиля.