Шестима от Черно море пропускат домакинството на Ботев Пловдив
Двубоят на "Тича" е днес
Черно море приема Ботев Пловдив в среща от 16-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес, събота, 28 ноември, от 17:45 часа на стадион „Тича“ във Варна.
Треньорът на “моряците” Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за срещата, като от нея отпаднаха Дамян Христов, Жоао Бандаро, Алекс Тодоров, Петър Андреев, Йоргос Понтику и Хорхе Падиля.
Групата: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Ертан Томбак, Несторли Лумбу, Мартин Банев, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Идрис Бунаас, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Иван Тасев, Георги Лазаров, Селсо Сидней и Александър Колев.
Главен съдия на срещата ще бъде Мартин Марков. Негови асистенти ще бъдат Костадин Тановчев и Драгомир Димитров, а четвърти съдия е Владимир Кирилов. За системата ВАР ще отговаря Георги Давидов с асистент Михаел Павлов. Съдийски наблюдател на двубоя е Георги Нарлев.
Касите на стадион “Тича” ще отворят в 15:00 часа, а билетите за срещата са на цена от 8 евро.