Защитникът на Локомотив Пловдив Тодор Павлов е с контузия и ще отсъства от терените до края на годината.

"Тодор Павлов ще е аут до края на календарната година.



Защитникът на Локомотив се контузи по време на тренировка. Павлов е с частично скъсана вътрешна връзка. В следващите три седмици той ще носи специална шина.



Контузията ще попречи на Тодор Павлов да вземе участие в срещите до края на годината - срещу Спартак, Левски и Черно море.



Пожелаваме му бързо и успешно възстановяване!", написаха от клуба.