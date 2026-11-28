Защитник на Локомотив Пловдив аут до края на годината
Тодор Павлов е с контузия на тренировка
Защитникът на Локомотив Пловдив Тодор Павлов е с контузия и ще отсъства от терените до края на годината.
"Тодор Павлов ще е аут до края на календарната година.
Защитникът на Локомотив се контузи по време на тренировка. Павлов е с частично скъсана вътрешна връзка. В следващите три седмици той ще носи специална шина.
Контузията ще попречи на Тодор Павлов да вземе участие в срещите до края на годината - срещу Спартак, Левски и Черно море.
Пожелаваме му бързо и успешно възстановяване!", написаха от клуба.