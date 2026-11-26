Локомотив София не бърза с обявяването на нов треньор, но изборът вече е направен. Това е Душан Косич, настоящият наставник на Локомотив Пловдив. Причината да не поеме тима от "Надежда" още сега е в словенският специалист.

Той е настоял да води "черно-белите" до Нова година и да поеме столичани след Нова година, пише "Мач Телеграф“. Според информацията Душан Косич ще доведе в Локомотив София и един от най-големите таланти на "смърфовете" - Севи Идриз.

В момента столичните "железничари" изпитват голям проблем с играча до 23 години, който задължително трябва да играе поне едно полувреме в мачовете. А от следващия сезон влиза и правилото за футболист до 21 г. Идриз е само на 19 години и затова в "Надежда" вече потриват доволно ръце.

Разбира се, клубът ще трябва да плати немалка сума за правата му, но собственикът Веселин Стоянов е наясно, че подобна възможност не е за изпускане