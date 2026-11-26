Веласкес определи групата на Левски за гостуването на Марсилия
Асен Митков се завръща сред 22-мата избраници, а Сержиньо и Мустафа Сангаре остават извън състава
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача с Олимпик Марсилия от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром”.
Асен Митков се завръща в групата, след като пропусна двубоите с НЕК Ниймеген, Виктория Пилзен и Ягелония. Единственото му участие в основната фаза досега е срещу РБ Залцбург. Сержиньо все още се възстановява от контузия, а Мустафа Сангаре не е картотекиран за тази фаза на турнира.
Групата на Левски:
- Вратари - Светослав Вуцов, Огнян Владимиров и Мартин Луков.
- Защитници - Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон и Алекс Сентейес.
- Халфове - Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Асен Митков и Мазир Сула.
- Нападатели - Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов и Хуан Переа.