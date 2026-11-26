Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача с Олимпик Марсилия от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром”.

Асен Митков се завръща в групата, след като пропусна двубоите с НЕК Ниймеген, Виктория Пилзен и Ягелония. Единственото му участие в основната фаза досега е срещу РБ Залцбург. Сержиньо все още се възстановява от контузия, а Мустафа Сангаре не е картотекиран за тази фаза на турнира.

Групата на Левски: