Хулио Веласкес подчерта, че Левски няма какво да губи от мач срещу съперник от класата на Марсилия. Двата отбора ще се срещнат утре вечер от 19:45 часа в двубой от основната фаза на Лига Европа. В лагера на „сините" са спокойни и нямат търпение да премерят сили с един от грандовете на Франция.

„Цялата отговорност е при Марсилия. Бюджетът им е 12-14 пъти по-голям. Това са мачове, на които да се насладиш във всеки смисъл – както на терена, така и извън него, като клуб, като отбор“, заяви Веласкес пред медии на френска земя.

„Най-важният мач, който играхме през сезона, за мен е гостуването в Крайова, защото ни позволи да влезем в основна фаза след 16 години. След това всичко през този сезон в Европа е да се насладим на всеки един момент и да видим докъде можем да стигнем. Утрешният мач е много хубав, влизаме с огромно желание срещу един огромен противник, където цялата отговорност е при тях. Те трябва да спечелят на всяка цена, а ние трябва да сме на разположение да се представим по най-добрия начин, да сме верни на идентичността си и да излезем на терена с идеята да спечелим, знаейки, че отговорността е в други отбори, сред които и Марсилия“, допълни испанецът.

„Имаме нашите недобри дни, но като се замислим колко мачове изиграхме, смятам, че отборът се представя по добър начин. Това ни дава добро ниво на увереност, но трябва да сме реалисти и да казваме нещата, каквито са. Изправяме се срещу противник, който има 12-14 пъти по-голям бюджет от нас, свикнал да играе в Шампионската лига и Лига Европа. Ние трябва да отговорим с желание, раздаване и отговорност, но без да влизаме в ситуации, които нямат общо с реалността. Идваме в Марсилия с целта да спечелим мача, ако е възможно“, заяви Хулио Веласкес.