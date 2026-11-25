Сериозен проблем възникна пред националния отбор по баскетбол преди домакинството на Дания утре вечер. Една от големите звезди на България - Коди Милър-Макинтайър, е повален от грип тип А, съобщават гръцките медии часове преди срещата.

Пълна зала за България - Дания

Американският гард няма да бъде на разположение на Олимпиакос за двубоя срещу Апоел Тел Авив от 14-ия кръг на Евролигата. Това е неприятна новина и за българския национален тим, тъй като селекционерът Любомир Минчев разчиташе на него за предстоящия сблъсък с Дания.

Милър-Макинтайър е сред ключовите фигури в състава на България и неговото евентуално отсъствие би било сериозен удар по амбициите на националите. Гардът има важна роля в организацията на играта и създаването на положения за съотборниците си.

На този етап не е ясно дали баскетболистът ще успее да се възстанови навреме за срещата с датчаните. Всичко ще зависи от развитието на здравословното му състояние в следващите часове. По първоначален план, Милър-Макинтайър трябваше да хване самолета за България, заедно с Александър Везенков.