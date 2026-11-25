Протестиращи в Русе поискаха спешни мерки за възстановяване и поддържане на язовир "Николово", предаде БТА. Протестът се състоя пред сградата на Община Русе. Участниците настояха за повече прозрачност относно извършените и предстоящите дейности по съоръжението, както и за повишаване на водното ниво до кота 77,00 метра.

Повод за недоволството е и решението на Експертния технически съвет към Община Русе максимално допустимото водно ниво на язовира да остане до кота 76,00, без да бъде прието предложението за повишаването му до 77,00 метра. Решението е взето с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и с двама „въздържали се“. Съветът е потвърдил и необходимостта от продължаване на мерките за наблюдение и контрол на язовирната стена.

Заместник-кметът на Русе инж. Здравка Великова обясни, че първоначално отпуснатият финансов ресурс от около един милион лева не е достатъчен за изпълнението на всички необходими дейности по съоръжението. По думите ѝ само проектирането е на стойност между 140 000 и 160 000 евро без ДДС.

Освен укрепване на откоса и земната основа, предвидените дейности включват възстановяване на пиезометричните кладенци за извършване на измервания, полагане на нова настилка на пътя по стената и обследване на съоръженията около язовира, сред които основният изпускател, преливникът и дренажните призми.

Великова посочи, че заради спецификата на обекта е необходимо да бъдат спазени всички процедури и да се гарантира качественото изпълнение на дейностите. Проведена е обществена поръчка с четири подадени оферти. Избран е изпълнител, но към момента на протеста договорът все още не е бил сключен. Тя уточни, че процедурата е отнела време заради необходимостта от подробен преглед на документацията и офертите.

Заместник-кметът обясни още, че преди обявяването на поръчката са направени геоложки изследвания и геодезически измервания. Тя подчерта, че ремонтът на подобно съоръжение е специфичен процес, който изисква експертна подготовка и време.

Операторът на язовир „Николово“ към Община Русе инж. Семислав Михайлов заяви, че повишаването на водното ниво до кота 77,00 метра не е безопасно при сегашното състояние на язовирната стена. В доклада си той определя състоянието ѝ като „неизправно, частично работоспособно“ и препоръчва максималното допустимо водно ниво да остане до кота 76,00.

Михайлов обясни, че при евентуално земетресение или преливане на водата над короната на стената може да възникне хидродинамичен натиск и опасност от суфозия, която да застраши населеното място. Той посочи, че поддържането на по-високо водно ниво би затруднило и своевременното изпускане на водата при необходимост.

По думите му понижаването на нивото от кота 77,00 до 76,00 метра би отнело около 11 дни, а от 76,00 до 75,50 метра - още три дни. Той предупреди, че при интензивни валежи това би създало допълнителни рискове, включително за отводнителните съоръжения в Мартен, които имат ограничен капацитет за отвеждане на водата към река Дунав.

Операторът посочи, че в момента водното ниво се поддържа на кота 75,50, а мъртвият обем на язовира е на кота 73,00. Според него това позволява да се съчетаят изискванията за безопасност с възможностите за използване на водоема от спортните клубове.

Същевременно решението на Експертния технически съвет да запази максимално допустимото ниво до кота 76,00 предвижда увеличаване на площта на водното огледало с 81 декара и на обема на язовира със 105 000 кубически метра спрямо предходното допустимо ниво. Според представената пред съвета експертна оценка това ще подобри условията за гребните спортове и екологичното състояние на водоема. Кота 77,00 обаче съответства на нормалното работно ниво при изправна язовирна стена и не е подходяща при настоящото ѝ състояние.

Експертният технически съвет е потвърдил необходимостта от ежедневен визуален контрол на язовира, измервания с пиезометрите за проследяване на филтрацията през стената, наблюдение на дренажната призма и контрол на качеството на водата. Предвидено е да продължат и геодезическите измервания, чиито резултати ще бъдат използвани при подготовката на ремонта.

Ева Пашева, дългогодишен треньор по кану-каяк в Русе, заяви, че вече повече от година и три месеца няма видим напредък в дейностите по укрепване на язовирната стена. Тя припомни, че е свързана с водоема от близо 50 години, и изрази недоволство от липсата на достатъчно информация за предприетите действия и изразходваните средства.

„Никой не излиза да ни каже какво се случва, колко пари са изхарчени и дали действително са отишли за проекта“, посочи Пашева. Тя постави въпроса и защо не са започнали ремонтните дейности по откоса на язовирната стена, за които според нея вече са били отпуснати средства.

По думите ѝ пръскането на растителността около водоема не решава основния проблем с намалената водна площ. Тя настоя за отчет за извършеното до момента и за по-активен диалог с гражданите и спортните клубове.

Бившият национален състезател и председател на спортния клуб по кану-каяк „Локомотив“ в Русе Даниела Недева обърна внимание на затрудненията в тренировъчния процес заради намалената площ на водоема. Според нея броят на трениращите деца е голям, а пространството за занимания е недостатъчно. Това създава предпоставки за инциденти между лодките на различните спортове.

Недева призова институциите да предприемат конкретни действия, като подчерта, че клубовете очакват решение на проблема от дълго време. Тя изрази недоумение и защо водното ниво не се повишава, след като вече са били обявени резултати от експертни проверки, според които язовирната стена не е компрометирана.