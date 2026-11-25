Кралските военновъздушни сили (RAF) на Великобритания прибират самолетите си в хангари и укрепени укрития през нощта, за да ги защитят от потенциални атаки с дронове, съобщиха вестник „Таймс“ и телевизия „Скай нюз“.

Паралелно с това военните обмислят монтирането на специализирани защитни мрежи срещу дронове около изтребителите, които остават на открито край пистите или в бази с по-слаба физическа охрана. Подобни съоръжения вече се използват масово в Украйна за опазване на военна техника, критична инфраструктура и ключови пътни артерии от руски безпилотни апарати.

Предприетите мерки са ясен индикатор, че въоръжените сили на Обединеното кралство затягат сигурността на собствена територия на фона на ескалиращи рискове. Във вторник британското разузнаване и Министерството на отбраната отправиха официално предупреждение към местните компании, доставящи военно оборудване за Украйна, за повишена опасност от руски саботажи.

Същевременно има и разузнавателни подозрения, че Иран подготвя удар срещу авиобазата „Феърфорд“ в графство Глостършър – стратегически обект, използван от Военновъздушните сили на САЩ.

В изявление пред „Таймс“ командващият британските ВВС акцентира върху необходимостта от редовно трениране на разсредоточаването на авиацията при евентуален конфликт – тактика на гъвкавост, прилагана рутинно по време на Студената война. По думите му разпръскването на бойните машини на различни локации ги превръща в много по-трудна мишена в сравнение с концентрирането им в ограничен брой бази.