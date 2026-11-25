САЩ подготвят нови митнически тарифи за част от най-големите си търговски партньори, включително Китай и Европейския съюз. Размерът на налозите ще зависи от държавата и категорията на внасяните стоки, съобщава Би Би Си.

Китай е сред най-силно засегнатите страни, като обявените ставки достигат до 40%. Реалният размер на митата обаче може да варира според конкретните продукти и условията за внос.

За редица други държави, сред които Тайланд и Индия, са предвидени тарифи до 25%. При Япония ставките могат да достигнат 20%.

Европейският съюз също попада сред търговските партньори, засегнати от новите американски ограничения.

Мерките са част от търговската политика на Вашингтон, насочена към промяна на условията за внос и подкрепа на местното производство. Очаква се въвеждането им да повлияе на международната търговия и да предизвика реакции от засегнатите държави.