Опитите за нелегално преминаване в Европейския съюз от територията на Беларус бележат рязък спад, съобщиха от полската гранична охрана, цитирани от агенция ДПА.

По данни на службата от началото на годината са засечени едва 482 опита за незаконно пресичане на границата. За сравнение, през същия период на 2025 г. те са били около 29 400, уточни говорителка на граничната охрана днес пред ДПА.

Варшава и Брюксел обвиняват беларуския президент Александър Лукашенко, който е близък съюзник на Русия, че умишлено организира превозването на мигранти от кризисни региони до външната граница на Съюза като инструмент за политически натиск върху Запада.

За да овладее миграционния поток, Полша изгради петметрова защитна ограда по границата си и въведе съвременни електронни системи за наблюдение, а граничните патрули получават постоянна подкрепа и от армията.