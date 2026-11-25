Министерският съвет одобри позицията на България за участие в специалното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 26 и 27 ноември в Брюксел. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Основните теми на срещата ще бъдат следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. и финансовите нужди на Украйна през 2027 г.

Европейските лидери ще обменят позиции относно разпределението на средствата в бъдещия бюджет на ЕС, който трябва да осигури финансирането на основните европейски политики през следващите седем години.

Сред ключовите въпроси ще бъде и продължаването на финансовата подкрепа за Украйна на фона на войната с Русия.

Обсъжданията се провеждат в момент, когато Европейската комисия предлага нови механизми за подпомагане на Киев, включително заемно финансиране с участието на държавите членки.

В рамките на посещението в Брюксел ще се проведе и среща на върха на държавите от еврозоната.

От Министерския съвет не съобщават подробности за конкретните позиции, които България ще защитава по отделните въпроси от дневния ред.