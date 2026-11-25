Жители на част от столичния квартал „Младост“ 2 ще останат без вода на 26 ноември (четвъртък) заради ремонтни дейности, съобщиха от „Софийска вода“.

Водоподаването ще бъде прекъснато от 10:00 до 22:00 часа за клиентите в района на ул. „Проф. Александър Теодоров – Балан“, бул. „Александър Малинов“, бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Свети Киприян“. Причината е монтаж на спирателен кран.

Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, дружеството ще осигури водоноска пред блок 260.

От „Софийска вода“ посочват, че дейностите ще подобрят управлението на водопроводната мрежа и ще ограничат зоните, които биха могли да бъдат засегнати при бъдещи аварии.

Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 121 21 или чрез Виртуалния информационен център на дружеството.