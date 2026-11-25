Коледният камион на Coca-Cola тръгва на обиколка из България на 1 декември
До 20 декември камионът ще посети 11 града в страната, а програмата включва празнични забавления и благотворителни инициативи
Традиционният коледен камион на Coca-Cola отново ще обиколи България през декември. Между 1 и 20 декември емблематичният червен камион ще посети 11 града, като на всяка спирка са предвидени празнични декорации, тематични забавления и благотворителни инициативи.
Началото на обиколката ще бъде поставено на 1 декември в София, в рамките на Sofia Christmas Fest до Националния дворец на културата (НДК). Програмата ще продължи от 14:00 до 20:00 часа, като в нея ще се включи и Алекс Колев.
Графикът на коледния камион за 2026 г. включва следните градове:
1 декември - София;
2 и 3 декември - Пловдив;
4 декември - Стара Загора;
5 декември - Сливен;
6 декември - Бургас;
8 и 9 декември - Варна;
10 декември - Шумен;
11 декември - Русе;
13 декември - Враца;
14 декември - Перник;
15 декември - Благоевград;
18, 19 и 20 декември - София.
На всяка спирка около камиона ще бъде обособено коледно градче с елха с височина над четири метра, тематични фотозони и специална къщичка на Дядо Коледа.
За посетителите са предвидени интерактивни игри с възможност за спечелване на награди, сред които миниатюрни реплики на коледния камион и тематични подаръци.
Голяма част от спирките ще бъдат разположени в близост до търговски обекти. Последните три дни от обиколката ще бъдат в столицата, където програмата ще включва и активности, посветени на историята на Coca-Cola и връзката на марката с коледните празници.
И тази година обиколката ще има благотворителен характер. Посетителите ще могат да се включат в инициативите на "Операция Плюшено мече", насочени към подкрепа на талантливи младежи и тяхното развитие.
Допълнителна информация за конкретните локации и празничната програма е достъпна на официалния сайт на Coca-Cola България.