"Парите говорят в България. Българската политика е силно зависима от така наречените олигарси, а партиите нямат контрол дори върху собствените си представители".

Така икономистът и председател на „България може“ Кузман Илиев коментира пред ТАРАЛЕЖ отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев. По думите му случаят не е просто административен казус, а показва сериозни проблеми в отношенията между бизнеса, политиката и институциите.

„Не съм фен нито на ПП, нито на господин Коцев, но е факт, че тук става дума за някакво разчистване на сметки на бизнес основа. Има и политика зад това. Не може гражданите на Варна да стават заложник на подобен тип лични взаимоотношения“.

Той определи действията на Общинската избирателна комисия като „безобразни“ и призова членовете ѝ да подадат оставки. Според Илиев Благомир Коцев прави рисков, но смел политически ход, като използва общественото недоволство около отстраняването си. Илиев допуска, че казусът може да увеличи политическата тежест на варненския кмет и да го превърне в потенциален лидер на нов политически проект, свързван с Андрей Гюров.

Според Кузман Илиев случващото се във Варна е показателно за по-дълбок проблем в българската политика – влиянието на икономическите кръгове върху партиите и институциите.

„Тежест имат така наречените олигарси. Самите партии са изключително зависими финансово от тях. Това вече говори за една феодализация в политически смисъл“.

По думите му традиционните политически лидери постепенно губят влияние, а политическите формации се намират в състояние на безтегловност. Илиев обърна внимание и на избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Според него разпределението на влиянието между политическите сили показва, че „Прогресивна България“ не е успяла да договори очакваната тежест в процеса. Той смята, че опитите за политическо успокояване на обстановката няма да бъдат трайни, тъй като опозицията има нужда от поводи за мобилизация на избирателите.

Икономистът отправи сериозни критики към бюджетната политика на държавата. Според него през последните години България постепенно е свикнала да финансира растежа си чрез увеличаване на разходите и задлъжняване.

„В България свикнахме, че е нормално да се живее назаем. Разумът и здравият фискален консерватизъм като че ли са набутани в ъгъла“.

Той постави под съмнение реалистичността на заложените бюджетни показатели и предупреди, че дефицитът може да се окаже значително по-висок от официално обявения.

По думите му при отчитане на еднократните приходи реалният дефицит за следващата година може да достигне около 5% от БВП, а не предвидените 3,5%. Илиев предупреди и за риска от увеличаване на лихвените плащания по държавния дълг. Според него ниското съотношение на дълга към БВП не означава автоматично финансова сигурност.

„Можеш да имаш апартамент и автомобил, но ако в момента падежират няколко вноски, а нямаш достатъчно пари да ги платиш, имаш сериозен проблем с ликвидността. България трябва да умее да управлява ликвидността си“, обясни той.

Според икономиста правителството трябва да ограничи разходите, вместо да търси нови приходи чрез увеличаване на данъци, осигуровки и административни тежести за бизнеса.

Илиев коментира и очакваното решение на Европейската комисия във връзка с процедурата за прекомерен дефицит. Той определи отношението към България като политически натиск и направи сравнение с Франция и Италия, които според него са в значително по-тежко финансово положение.

„Ако има един начин и всички са наказани – добре. Но ако Франция е с дефицит от 5,5% и дълг над 120% от БВП, а за нея процедурата е в изчакване, защо България трябва да бъде третирана по различен начин?“, попита той.

Според Илиев финансовият натиск върху страната може да има и политически измерения, свързани с позициите на българското правителство по отношение на войната в Украйна и европейската политика за сигурност. Той предупреди, че евентуалните финансови сътресения в крайна сметка ще бъдат понесени от гражданите и бизнеса.

Кузман Илиев прогнозира нов натиск върху цените на хранителните продукти заради усложнената ситуация в Черно море и затруднените доставки от Украйна. По думите му през 2024 г. около 90% от вноса на слънчогледово олио в ЕС е идвал от Украйна, а страната е била и важен доставчик на царевица.

Според него правителството не отчита в достатъчна степен рисковете от евентуална ескалация на конфликта в Черно море и последиците за търговията и доставките.

Илиев смята, че поскъпването не може да бъде обяснено единствено с поведението на търговските вериги. Според него проблемите се натрупват по цялата производствена и доставна верига – от високите цени на енергията до намаленото местно производство.

Кузман Илиев засегна и темата за риска от ескалация на напрежението между Русия и НАТО. Според него България трябва да запази балансирана позиция и да не допуска пряко въвличане във военен конфликт.

„Тук въпросът е България ще участва ли във война между Изтока и Запада, между НАТО и Русия? Това е нещо, което никога не бива да допускаме. Ако помагаме на нашите партньори, нека е с производство на евтин ток и хуманитарна помощ, но България не може да си позволи да бъде част от военен конфликт“.

По думите му подобен сценарий би имал тежки икономически, демографски и геополитически последици за страната. Илиев посочи, че Черно море е изключително важна икономическа артерия за България, през чиито пристанища преминават значителни количества стоки. Затова всяка ескалация би имала пряко отражение върху икономиката. Той призова правителството да запази самообладание и да не допуска външнополитическите решения да бъдат диктувани от емоции.

Кузман Илиев обяви, че „България може“ ще участва в предстоящите местни избори през 2027 г.

Той изрази опасение, че политиката в България става все по-трудна и отблъсква хората, които биха могли да поемат обществена отговорност. Според него страната навлиза в период на сериозни изпитания, особено по отношение на националната сигурност, икономиката и енергетиката.

В заключение той предупреди, че България трябва да се съсредоточи върху изграждането на собствени и надеждни енергийни мощности, които да осигурят конкурентни цени на електроенергията и възможност за развитие на индустрията.

„Влизаме в много бурни години. Най-важното, което трябва да избегнем, е при евентуална ескалация на конфликта в Черно море да не губим разума и да не се поддаваме на емоции. Защото при нас става дума за живота на децата ни“.

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