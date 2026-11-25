Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас призова отбора си да се наслади на двубоя с Барселона от петия кръг на Шампионската лига. Литовският специалист изтъкна класата на съперника и посочи, че мачът дава на футболистите му възможност да покажат на какво са способни срещу един от водещите отбори в турнира.

“Трябва да се насладим на мача, тъй като сме изправени срещу класен противник. Трудно ми е да намеря слабости в тяхната игра. Ще имаме чудесна възможност да се докажем в този мач”, каза Дамбраускас, цитиран от пресслужбата на УЕФА.

Бившият наставник на Лудогорец обърна внимание и на това какво означава подобна среща за играчите на Сабах. По думите му за тях участието в Шампионската лига срещу съперник от този ранг е сбъдната детска мечта.

“Играчите са изключително мотивирани за тези мачове. Като деца са мечтали да играят в Шампионската лига срещу отбори от калибъра на Барселона и Реал Мадрид”, добави той.

Според Дамбраускас тази нагласа улеснява работата на треньорския щаб. Всеки футболист иска да получи шанс да излезе на терена и да бъде напълно подготвен, когато дойде този момент.