Административният съд във Варна остави без движение делото по жалбата на Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия от 23 ноември, на базата на което бяха прекратени кметските му пълномощия предсрочно, предава НОВА.

Причината е, че жалбата не отговаря на определени законови изисквания.

Съдът е дал указания за отстраняване на пропуските в определен срок. Ако те не бъдат изпълнени, жалбата няма да бъде разгледана, а делото ще бъде прекратено. Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

Днешното произнасяне не решава спора по същество, а се отнася единствено до предварителното изпълнение на решението за предсрочно прекратяване на кметските му пълномощия.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев с 20 гласа от общо 27 членове.

Казусът е свързан с отсъствието на Коцев от работното му място и ползвания от него отпуск през периода, в който беше задържан през 2025 г. Защитата му оспорва както извода, че отсъствието е било неоснователно, така и начина, по който е проведена процедурата пред ОИК. Коцев обжалва решението в законовия срок, като поиска както неговата отмяна, така и спиране на предварителното му изпълнение.

Варненският кмет определи отстраняването си като опит за овладяване на общинската администрация и публичните финанси от местни икономически кръгове.

Той отправи обвинения за оказван натиск и към варненския бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, като свърза случилото се с конкретни инвестиционни проекти и решения на местната власт.