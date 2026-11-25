През нощта облачността ще остане значителна. Сутринта в отделни райони на Западна България се очакват валежи от дъжд. В Северозападна България и по долините на Струма и Места ще има условия за образуване на поледици. Вятърът ще бъде слаб, от юг. Минималните температури ще са от минус 1° до 4°, а в София - около минус 1°.

През утрешния ден времето ще бъде облачно. Дъжд ще вали на много места в Западна България и по поречието на Дунав, като в северозападните райони опасността от поледици ще се запази. Ще духа слаб южен-югоизточен вятър, който в Източна България ще бъде умерен. Следобед в западната и централната част на Дунавската равнина вятърът ще се обърне от север-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще достигнат 8°-13°, в Северозападна България - 3°-6°, а в София - около 8°.

В планините облачността ще бъде предимно значителна. Валежи от дъжд ще има главно в Западна и Централна Стара планина и в Рила, а над 2000 метра - от сняг. Вятърът ще бъде силен до бурен, от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 8°, а на 2000 метра - около 2°.

По българското Черноморие също ще преобладава значителна облачност. Вятърът ще бъде умерен, от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 15°. Морската вода ще бъде с температура от 12° до 15°, а вълнението ще достигне 2–3 бала.