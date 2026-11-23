Служителите на Министерството на вътрешните работи на 28 ноември излизат на мълчалив протест срещу замразяването на заплатите в системата.

"Демонстрацията е насрочена за 12:00 часа, 28.11, в градинката пред МВР в София. Решението е взето единодушно на среща на полицейските синдикати, проведена през почивните дни във Велико Търново", съобщи пред БНР Илия Кузманов, председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР.

По думите му протестът е въпрос на чест, като целта не е да се търси подкрепа от политическите партии, а от обществото.

Той направи паралел с полицейските протести отпреди 18 години, когато служителите на вътрешното министерство изразиха недоволството си с пушене и пиене на вода. „Има символика в това, което се случва. Преди 18 години, в началото на декември, от същото място започнаха процеси - с пушене и пиене на вода, когато нещата бяха стигнали почти до кокал. Ние не желаем да се оказваме в същата ситуация отново след 18 години“, заяви Куманов.