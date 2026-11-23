Полицаите излизат на протест на 28 ноември
Основната заплата е 1232 евро, а недостигът на кадри расте
Служителите на Министерството на вътрешните работи на 28 ноември излизат на мълчалив протест срещу замразяването на заплатите в системата.
"Демонстрацията е насрочена за 12:00 часа, 28.11, в градинката пред МВР в София. Решението е взето единодушно на среща на полицейските синдикати, проведена през почивните дни във Велико Търново", съобщи пред БНР Илия Кузманов, председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР.
По думите му протестът е въпрос на чест, като целта не е да се търси подкрепа от политическите партии, а от обществото.
Той направи паралел с полицейските протести отпреди 18 години, когато служителите на вътрешното министерство изразиха недоволството си с пушене и пиене на вода.
„Има символика в това, което се случва. Преди 18 години, в началото на декември, от същото място започнаха процеси - с пушене и пиене на вода, когато нещата бяха стигнали почти до кокал. Ние не желаем да се оказваме в същата ситуация отново след 18 години“, заяви Куманов.
Очаква се демонстрацията да бъде подкрепена и от Синдиката на служителите в затворите в България. Протестиращите планират да се отправят към Министерството на правосъдието, а след това и към Министерството на финансите.
Кузманов посочи, че основното месечно възнаграждение на служителите от младши изпълнителския състав, които представляват най-многобройната група в МВР, е 1232 евро.
При работещите по трудови правоотношения заплатите са още по-ниски – между 750 и 900 евро.
По думите му около 29 000 души в системата имат полицейски правомощия, като приблизително 70–80% от тях получават основна заплата от 1232 евро.
Синдикалният председател коментира, че увеличение на възнагражденията с 5% би струвало приблизително 100 милиона евро на фона на очакван бюджетен дефицит от 4,7 милиарда евро.
Той припомни, че предишното значително увеличение на заплатите, достигнало около 50%, е било договорено през 2023 г., но реално е влязло в сила едва през 2025 г. Според него то е било необходимо за компенсиране на изоставането на доходите след 2018 г.
Кузманов предупреди и за сериозния кадрови недостиг в системата на вътрешното министерство.
„Недостигът е около 10%. Около 4000 служители на терен липсват. Мисля, че сега процесът ще бъде ускорен и увеличен, тоест предстои ни още по-драстична липса на служители на Министерството на вътрешните работи точно на улицата“, заяви той.
Председателят на синдикалната федерация категорично отхвърли разпространяваните твърдения, че хиляди полицаи са трудоустроени.
По думите му данните, с които разполага, показват, че общо 1250 служители на МВР имат решения на ТЕЛК, като 589 от тях са с трайна неработоспособност.
Останалите приблизително 600–700 служители са с временни решения, свързани със заболявания или увреждания, настъпили при изпълнение на служебните задължения, като впоследствие се връщат на работа, поясни Кузманов.
Той подчерта, че тези служители не бива да бъдат приравнявани към незаетите щатни бройки, тъй като в системата работят представители на различни професии, включително административни служители и оператори на телефон 112.
Синдикалният председател каза, че посочваните в публичното пространство числа от 4000, 5000 или 6000 служители с ТЕЛК не отговарят на действителните данни.