Пеевски към правителството: Не прехвърляйте финансовите проблеми върху полицаите

Лидерът на ДПС Делян Пеевски призова правителството да осигури необходимите средства за увеличение на заплатите на служителите в МВР. В позиция по повод професионалния празник на българската полиция - 8 ноември, той изрази подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР, съобщава БТА.

"Пълна подкрепа за българските полицаи! Достойното заплащане и социалните им права са отговорност на държавата към хората“, заяви Пеевски.

В поздравлението си към служителите на вътрешното министерство той изрази признателност за професионализма, смелостта и всеотдайността им при изпълнение на служебните задължения.

Според лидера на ДПС държавата е длъжна да гарантира достойни възнаграждения и сигурност за служителите на полицията и техните семейства.

"Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви. Държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви“, подчерта той.

Пеевски отправи критики и към политическото ръководство на службите, като заяви, че служителите на МВР не бива да бъдат въвличани в партийни противопоставяния.

"Недопустимо е, през политическото ръководство на службите, да бъдете превръщани в инструмент за мръсни партийни игри“, посочи лидерът на ДПС.

Основен акцент в позицията му е настояването за увеличение на полицейските заплати в държавния бюджет за 2027 г. Пеевски подкрепи исканията на синдикатите и предупреди, че запазването на възнагражденията на сегашните им нива при повишаващи се цени води до намаляване на покупателната способност на служителите.

"Недопустимо е правителството да прехвърля тежестта на финансовите проблеми върху хората, които денонощно пазят реда и закона. При растящи цени замразяването на заплатите означава прогресивно обедняване“, заяви той.

По думите му ДПС последователно защитава възнагражденията и социалните придобивки на служителите в полицията, армията и останалите структури от сектор "Сигурност“.

Пеевски се противопостави на евентуално отлагане на договорени увеличения, намаляване на възнагражденията или ограничаване на социалните права на служителите.

"Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите. ДПС ще отстоява тази позиция и при обсъждането и приемането на Бюджета“, заяви лидерът на партията.

Той подчерта, че условията на труд и заплащането на служителите в униформа имат пряко значение за обществената сигурност.

"Защото зад достойните условия за вашия труд стои сигурността на всяко българско семейство и стабилността на държавата“, посочи Пеевски.

В заключение лидерът на ДПС поздрави служителите на българската полиция по повод професионалния им празник, като им пожела здраве и сила при изпълнение на задълженията.

Позицията на Пеевски поставя въпроса за възнагражденията в МВР сред темите, по които ДПС заявява намерение да настоява за промени при парламентарното обсъждане на Бюджет 2027.