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Семейството на алпаките в Родопите се увеличи: Родила се е малката Бамби

Семейството на алпаките в Родопите се увеличи: Родила се е малката Бамби
БТА

Първото бебе алпака в зоокът "Боровица" край язовир Кърджали се появило на бял свят по време на проливен дъжд, а само дни по-късно вече тича с останалите животни

Ново пухкаво попълнение радва посетителите и стопаните на зоокът "Боровица“ край язовир Кърджали в Източните Родопи. Преди броени дни там се е родила малка алпака, която носи името Бамби, съобщава БТА.

Бамби е първото бебе алпака, родено в зоокъта. Нейната майка Мока и останалите три възрастни алпаки живеят там от няколко месеца заедно с други животни.

Малката се появила на бял свят по време на проливен дъжд, разказва стопанинът Мехмед Хайрула. Въпреки че раждането било очаквано, появата на Бамби предизвикала силни емоции.

Историята на алпаките в родопския зоокът започнала преди няколко месеца, когато Хайрула решил да закупи животните, за да привлича повече посетители към семейния хотел на брега на язовира.

Първоначално той намерил две алпаки чрез обява в интернет от Ловешко. Без да има опит в отглеждането им, избрал животните по цвета на козината - едното черно, а другото бяло.

По-късно обаче разбрал, че вместо мъжки и женски екземпляр е купил две мъжки алпаки.

Впоследствие научил, че в съседната община Момчилград също се продават животни от този вид. Така към малкото стадо се присъединили женските Лате и Мока, като втората вече очаквала бебе през ноември.

Днес Бамби е само на няколко дни, но вече тича заедно с останалите алпаки.

Според стопанина отглеждането им не се различава съществено от това на овцете и козите. Той смята, че животните се приспособяват добре към условията в Родопите, въпреки че произхождат от Южна Америка.

Хайрула обяснява, че алпаките са издръжливи, а специфичната им вълна вероятно ги предпазва както от ниските, така и от високите температури.

Бамби обаче няма да остане единственото малко в стадото. Другата женска алпака - Лате, също очаква бебе, което означава, че животните в зоокъта скоро може да се увеличат с още един член.

Мехмед Хайрула е категоричен, че възнамерява да продължи да отглежда алпаки и се надява начинанието му да бъде продължено и от следващото поколение.

Така само за няколко месеца малкото стадо край язовир Кърджали вече се е увеличило, а появата на Бамби поставя началото на нов етап в отглеждането на алпаки в зоокът "Боровица“.

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