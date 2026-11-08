Патриарх Даниил ще отслужи литургия в 180-годишен храм край Перник

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи света литургия днес, 8 ноември, в храм "Св. Архангел Михаил" в пернишкото село Студена. Поводът е празникът на свети Архангел Михаил и 180-годишнината от построяването на църквата.

Това съобщи за БТА отец Марио от църквата "Св. Иван Рилски".

"Голяма радост и чест за нас е, тъй като патриархът никога не е идвал в църквата в това село. Това е и повод за радост, защото храмът ще отбележи 180 години от изграждането си", сподели свещеникът.

Храмът "Св. Архангел Михаил" е построен през 1846 г. и е сред най-старите църкви в община Перник.

В централната му част се намира възпоменателна плоча с релеф на руския герб, поставена в памет на загиналите за освобождението жители на селото и войници.

Село Студена е освободено на 29 декември 1877 г., като датата е изписана върху един от стенописите в църквата.

В храма се съхраняват и паметни плочи с имената и историята на местни жители, участвали в сражения на различни фронтове по време на Балканската война.

Посещението на патриарх Даниил ще съчетае отбелязването на храмовия празник с честването на 180 години от създаването на църквата.