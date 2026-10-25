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Българският патриарх Даниил осъжда нападението срещу православния храм „Св. Георги“ в Йордания

Българският патриарх Даниил осъжда нападението срещу православния храм „Св. Георги“ в Йордания
Снимка: БТА

Молим се насилието да бъде прекратено, се казва в писмото

Българският патриарх Даниил осъжда нападението срещу православния храм „Св. Георги“ в Хамуд, област Карак, Йордания, при което по информация на Българската православна църква (БПЦ) има загинали и ранени. В съболезнователно писмо до Йерусалимския патриарх Теофил Трети той изразява съпричастност към пострадалите и техните семейства, съобщават от БПЦ.

Според информацията в писмото нападението е извършено по време на опело, на което са се събрали близки на починал човек. „Особено печално в случая е обстоятелството, че хора, дошли да изпратят свой близък с молитва и надежда за възкресение, сами станаха жертви на жестоко насилие“, посочва патриарх Даниил.

Той изразява съболезнования на Йерусалимския патриарх, семействата на загиналите и православната общност. Българският патриарх отправя молитви за упокой на загиналите, за възстановяване на ранените и за подкрепа на техните близки.

Решително осъждаме този терористичен акт и всяко посегателство срещу човешкия живот и светостта на Божиите храмове. Молим се насилието да бъде прекратено, а мирът и взаимното уважение между хората да бъдат съхранени“, се казва в писмото.

Патриарх Даниил посочва също, че подкрепя усилията на Йерусалимската патриаршия да съхранява християнското присъствие в Светите земи и отправя молитва за мир в Йордания и Близкия изток.

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