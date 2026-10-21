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Патриарх Даниил започна историческото си първо посещение в Света гора - Атон

Патриарх Даниил започна историческото си първо посещение в Света гора - Атон
Българска патриаршия

В съборния храм „Успение Богородично“ беше отслужен молебен, а българската делегация се поклони пред светинята на Атон – чудотворната икона „Достойно ест“

Главата на Българската православна църква патриарх Даниил започна своето историческо първо официално посещение в Света гора - Атон, предава БТА. Предстоятелят на БПЦ води високопоставена църковна делегация, в която влизат Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, главният секретар на Светия синод Мелнишкият епископ Герасим, както и Левкийският епископ Климент, архимандрит Епифаний и дяконите Иван Петков и Симеон Борисов. На атонска земя духовниците бяха посрещнати лично от генералния консул на страната ни в Солун Антон Марков.

От Българската патриаршия споделиха вълнението от началото на визитата като заяви, че „в ранната утрин предстоятелят на БПЦ – БП стъпи на благословената земя в Градината на Света Богородица, където от столетия монасите възнасят своите молитви за прошка на греховете и душевно спасение не само за себе си, но и за целия свят“

Първата спирка от програмата на българския патриарх бе административното сърце на Атон – Карея. Там той бе приветстван от губернатора на Света гора Алкивиадис Стефанос и от представители на Свещения кинотис – върховния орган на монашеската република, съставен от пратеници на 20-те суверенни манастира. Сред посрещачите бе и Милетският митрополит Апостол от Вселенската патриаршия, който придружава българските гости.

В съборния храм „Успение Богородично“ беше отслужен молебен, а българската делегация се поклони пред светинята на Атон – чудотворната икона „Достойно ест“. По време на церемонията архимандрит Георгий от Ватопедския манастир се обърна към Негово Светейшество, описвайки визитата му като огромно благословение за светогорските отци. Той подчерта, че това посещение е безценна възможност за възобновяване на дълбоките исторически и духовни връзки между Българската църква и Атон, където векове наред хиляди монаси са се посвещавали на Христа.

В отговор патриарх Даниил изрази своята дълбока благодарност за топлия прием. Българският духовен водач отбеляза, че Атон е пропит със святост и закрилян от самата Божия майка, като постави специален акцент върху вековните мостове между България и Света гора, съградени от хилядите нашенски поклонници и дарители, подпомагали манастирите през епохите. 

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