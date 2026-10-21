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Българският патриарх Даниил на първо посещение на Света гора - Атон

Българският патриарх Даниил на първо посещение на Света гора - Атон
Снимка: Българска патриаршия

Посещението ще продължи до 24 октомври и включва срещи с монашеската общност, поклонение пред светини в Зографския манастир и участие във всенощно бдение за 26-те Зографски мъченици

Българският патриарх Даниил започва първото си посещение на Света гора - Атон, което ще продължи до 24 октомври. Това съобщиха от Българската патриаршия.

Предстоятелят на Българската православна църква ще посети монашеската република по покана на братството на Зографския манастир "Св. великомъченик Георги Победоносец". В програмата му са включени посещения и на други светогорски манастири, както и среща със Свещения Кинотис - върховния административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност.

По време на визитата патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение по повод празника на 26-те Зографски мъченици, загинали за православната вяра през 1274 г. Според историческите сведения те са били изгорени от латинците.

Главата на Българската православна църква ще се срещне с монашеското братство на Зографската света обител, ще разговаря с неговите представители и ще се поклони пред съхраняваните там светини, посочват от Българската патриаршия.

Света гора, известна и като Атон, е автономна монашеска област с православни манастири. Нейният административен център е Карея.

Посещението на патриарх Даниил се провежда на фона на продължаващите дейности по подобряване на достъпа до Зографския манастир. На 4 февруари 2026 г. правителството в оставка одобри отпускането на 1,5 млн. евро за капиталови разходи на Министерския съвет, предназначени за продължаване на ремонта на пътя от пристанището до манастира. За решението съобщи тогава правителствената пресслужба.

Според Министерския съвет обновяването на пътя трябва да улесни и обезопаси достъпа на поклонници от България и чужбина до светата обител. Зографският манастир е част от колективен паметник на културата със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО.

 

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