Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата
Изложба в НДК представя живота на атонските монаси чрез картини и фотографии. Посетителите могат да я разгледат до 15 ноември
Света гора е не просто историческа забележителност, а жив духовен център, който продължава да вдъхновява православните християни по целия свят. Това заяви българският патриарх Даниил при откриването на изложбата "Света гора в София" в Националния дворец на културата, предаде БТА.
"За православната църква Атон не е музей на християнското минало, а живо училище на вярата", подчерта патриархът.
По думите му монашеството е неразделна част от православната традиция, а Света гора, известна като "градината на Божията майка", от векове привлича монаси и поклонници от различни краища на света.
Българският патриарх изрази радостта си, че откриването на изложбата се провежда в присъствието на Вселенския патриарх Вартоломей и придружаващите го архиереи.
Експозицията представя архитектурата на атонските манастири и ежедневието на монасите чрез произведения на гръцкия художник Евтимиос (Макис) Варламис и фотографии от Светогорския фотографски архив.
"Изкуството може да отвори прозорец към светостта и да доближи до нейния дух хората, които никога не са стъпвали на атонска земя", посочи Даниил.
Според него изложбата цели не само да запознае посетителите с духовното наследство на Атон, но и да ги накара да се замислят за смисъла на живота, молитвата и вярата.
Изложбата "Света гора в София" е разположена на третия етаж на НДК и ще бъде отворена за посетители до 15 ноември.