Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

Света гора е не просто историческа забележителност, а жив духовен център, който продължава да вдъхновява православните християни по целия свят. Това заяви българският патриарх Даниил при откриването на изложбата "Света гора в София" в Националния дворец на културата, предаде БТА.

"За православната църква Атон не е музей на християнското минало, а живо училище на вярата", подчерта патриархът.

По думите му монашеството е неразделна част от православната традиция, а Света гора, известна като "градината на Божията майка", от векове привлича монаси и поклонници от различни краища на света.

Българският патриарх изрази радостта си, че откриването на изложбата се провежда в присъствието на Вселенския патриарх Вартоломей и придружаващите го архиереи.

Експозицията представя архитектурата на атонските манастири и ежедневието на монасите чрез произведения на гръцкия художник Евтимиос (Макис) Варламис и фотографии от Светогорския фотографски архив.

"Изкуството може да отвори прозорец към светостта и да доближи до нейния дух хората, които никога не са стъпвали на атонска земя", посочи Даниил.

Според него изложбата цели не само да запознае посетителите с духовното наследство на Атон, но и да ги накара да се замислят за смисъла на живота, молитвата и вярата.

Изложбата "Света гора в София" е разположена на третия етаж на НДК и ще бъде отворена за посетители до 15 ноември.