Новини
Търси
Подкаст
Общество

Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно

Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно
БТА

Депутатът призова за по-тясно сътрудничество между България и Гърция и подчерта ролята на православието като обединяващ фактор

В свят на геополитически сътресения и кризи православните народи могат да защитават своите ценности и интереси само чрез единство. Това заяви народният представител Тома Биков при представянето на българското издание на книгата "Света гора - Атон и православната вселена", предаде БТА.

Събитието се проведе в рамките на изложбата "Света гора в София" в Националния дворец на културата, открита от Вселенския патриарх Вартоломей и българския патриарх Даниил.

Биков подчерта, че православните народи поотделно имат ограничени възможности да отстояват ценностите си, но заедно могат да бъдат значим фактор в международните отношения.

Според него идеологиите, които в миналото са разделяли православния свят, вече са загубили влиянието си, докато православието остава жива традиция, способна да преодолява историческите разделения.

Депутатът припомни, че книгата е преведена от гръцки по инициатива на Интерпарламентарната асамблея по православие, с подкрепата на парламентите на България и Гърция и съдействието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Той изрази надежда изданието да постави началото на по-задълбочено научно сътрудничество между двете страни, включително чрез съвместни конференции и партньорства между университетите.

По думите му общото православно наследство може да се превърне в основа за по-тесни отношения между народите и за преодоляване на разделенията от миналото.

Още по темата

Тома Биков за първите 100 дни на кабинета: Липсва желание за реформи, кабинетът може да се окаже с преходен характер

Тома Биков за първите 100 дни на кабинета: Липсва желание за реформи, кабинетът може да се окаже с преходен характер

Тома Биков за полетите на Пеевски: Демерджиев показа, че е с доста кратък срок на годност като министър

Тома Биков за полетите на Пеевски: Демерджиев показа, че е с доста кратък срок на годност като министър

Тома Биков: Радев искаше оставка за бюджет с 3% дефицит, а сега предлага с 5,7%

Тома Биков: Радев искаше оставка за бюджет с 3% дефицит, а сега предлага с 5,7%

Тома Биков: Радев стана рекламно лице на търговските вериги

Тома Биков: Радев стана рекламно лице на търговските вериги

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

Два случая в Розино: Санкционираха мъж и майка за съжителство с непълнолетни

Два случая в Розино: Санкционираха мъж и майка за съжителство с непълнолетни

Водещи

Работата пред компютър може да увреди гърба и врата: Как да се предпазим?

Работата пред компютър може да увреди гърба и врата: Как да се предпазим?

  • Преди 2 часа
След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

  • Преди 2 часа
Нефтохимик обърна ЦСКА от 0:2 и е на финал за Суперкупата по волейбол

Нефтохимик обърна ЦСКА от 0:2 и е на финал за Суперкупата по волейбол

  • Преди 2 часа
Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

  • Преди 2 часа
Учени изследват потенциала на ванилина за възстановяване на увредени тъкани

Учени изследват потенциала на ванилина за възстановяване на увредени тъкани

  • Преди 2 часа
Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 17.10.2026-та г.

Най-важното от света на 17.10.2026-та г.

  • Преди 2 часа
Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

  • Преди 2 часа
Юлиян Войнов: Доходите в България са с 23% по-ниски, а млечните продукти - с 30% по-скъпи

Юлиян Войнов: Доходите в България са с 23% по-ниски, а млечните продукти - с 30% по-скъпи

  • Преди 2 часа
Барселона изравни 58-годишен рекорд на Реал Мадрид

Барселона изравни 58-годишен рекорд на Реал Мадрид

  • Преди 3 часа
НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно

Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно

  • Преди 3 часа
Два случая в Розино: Санкционираха мъж и майка за съжителство с непълнолетни

Два случая в Розино: Санкционираха мъж и майка за съжителство с непълнолетни

Най-важното от спорта на 17.10.2026 година

Най-важното от спорта на 17.10.2026 година

  • Преди 3 часа
Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

  • Преди 3 часа