Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно

В свят на геополитически сътресения и кризи православните народи могат да защитават своите ценности и интереси само чрез единство. Това заяви народният представител Тома Биков при представянето на българското издание на книгата "Света гора - Атон и православната вселена", предаде БТА.

Събитието се проведе в рамките на изложбата "Света гора в София" в Националния дворец на културата, открита от Вселенския патриарх Вартоломей и българския патриарх Даниил.

Биков подчерта, че православните народи поотделно имат ограничени възможности да отстояват ценностите си, но заедно могат да бъдат значим фактор в международните отношения.

Според него идеологиите, които в миналото са разделяли православния свят, вече са загубили влиянието си, докато православието остава жива традиция, способна да преодолява историческите разделения.

Депутатът припомни, че книгата е преведена от гръцки по инициатива на Интерпарламентарната асамблея по православие, с подкрепата на парламентите на България и Гърция и съдействието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Той изрази надежда изданието да постави началото на по-задълбочено научно сътрудничество между двете страни, включително чрез съвместни конференции и партньорства между университетите.

По думите му общото православно наследство може да се превърне в основа за по-тесни отношения между народите и за преодоляване на разделенията от миналото.