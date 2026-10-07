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Патриарх Даниил от Стара Загора: Бог да пази България!

Патриарх Даниил от Стара Загора: Бог да пази България!
Снимка: БТА

В дни на разединение, посланието трябва да бъде единение, заяви той

Българският патриарх Даниил за първи път след избора си за глава на Българската православна църква е в Стара Загора.

Поводът е кулминацията на тържествата, с които Старозагорската епархия отбелязва шест значими църковни годишнини. Сред тях са 155 години от учредяването на епархията и 10 години от интронизацията на Старозагорския митрополит Киприан, информира БНТ.

"В Стара Загора идвам с посление да вземем участие в радостта на епархията послучай толкова много бележити годишнини. Тук сме с толкова много събратя ерхиреи от Светия синод и от поместните православни църкви, да вземем участие в радостта на епархията и да се помолим за здравето, живота и Божията помощ в служението на негово високопреосвещенско старозагорския митрополит Киприан и благоденствието на жителите на епархията", заяви Патриарх Даниил.

В дни на разединение, посланието трябва да бъде единение, заяви той. И никой не е в състояние така да ни събере и така да имаме такова единство - само Господ Исус Христос, добави патриарха.

"Да бъдем едно във вярата и в любовта", каза още главата на БПЦ. "Бог да пази България!", завърши патриарх Даниил.

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