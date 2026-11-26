Президентските избори в Сърбия може да се проведат на 27 декември, след като председателят на Народната скупщина Александар Чупич трябва да ги насрочи днес по обяд, съобщава северномакедонското издание Скопје1. Студентската листа вече е избрала своя кандидат, но името му все още не е обявено.

Водачът на листата Илия Сърданович заяви, че кандидатът ще бъде представен веднага след насрочването на вота. Макар от парламента да не са съобщили официално датата за гласуване, законовите срокове позволяват изборите да се състоят на 27 декември.

В публичното пространство се спекулира, че кандидат на Студентската листа може да бъде академик Радомир Саичич. Сред политиците, които досега са обявили кандидатура или възможност за участие в надпреварата, са Бранимир Несторович, Боголюб Карич, Александър Вулин и Ивица Дачич.

Същевременно остава неясно дали във вота ще участва листата „Александър Вучич – Сърбия побеждава“. През последните дни сръбският президент неколкократно посочи, че не вижда смисъл от участие при настоящите обстоятелства и че клони към позицията Сръбската прогресивна партия (СНС) да не издига кандидат. Окончателното решение трябва да бъде взето на партийния конгрес на 13 декември.

Междувременно приключи конституирането на новия състав на Народната скупщина на Сърбия. С избора на парламентарните комисии и приемането на решенията за състава на постоянните делегации в международните институции завърши процесът, стартирал на 17 ноември.

Мандатите на всички 250 депутати бяха потвърдени на учредителното заседание, а два дни по-късно за председател на парламента беше избран Александар Чупич от Студентската листа. В новия състав на законодателния орган тази формация разполага със 140 мандата, листата „Александър Вучич – Сърбия побеждава“ има 103, а седем места принадлежат на представители на малцинствените листи.

Следващата стъпка е сформирането на ново правителство. По думите на Сърданович на следващото заседание ще бъде разгледан Законът за правителството, след което ще последва избор на премиер и министри.