Александър Чупич, 48-годишен депутат от Студентската листа, беше избран за председател на Народната скупщина на Сърбия. Той получи подкрепата на 140 от общо 239 народни представители, участвали в гласуването, след продължили два дни и половина дебати по време на учредителното заседание на парламента.

С избирането си Чупич поема не само ръководството на законодателния орган, но и временно функциите на президент на страната. И двете длъжности досега бяха заемани от представители на Сръбската прогресивна партия (СНС), като новият председател наследява Ана Бърнабич.

Гласуването беше публично. Показателен момент беше, че при извикването на името му Чупич обяви, че се въздържа. След обявяването на резултатите депутатите от Студентската листа станаха на крака и го аплодираха.

Негов единствен опонент за председателския пост беше Стоян Раденович от СНС, за когото гласуваха 97 депутати.

От университетската катедра до върха на парламента

Александър Чупич е доцент в Транспортния факултет на Белградския университет, където защитава докторска степен през 2014 г. Освен с академичната си дейност той се занимава и с биологично производство на плодове и зеленчуци.

През 2012 г. заедно със съпругата си, която е лекар, напуска Белград и се установява в Сопот. Двамата имат шест деца.

Името му привлече общественото внимание през февруари 2025 г., когато семейството му осигури подслон в отопляема оранжерия на стотици студенти, пътуващи пеша към Крагуевац.

Първоначално се очаквало да пристигнат около 200–300 души, но броят им впоследствие нараснал до приблизително 700. Местни жители и съседи също се включили с храна и помощи.

В интервю за сръбското издание „Време“ Чупич подчертава, че решението му не е било политически жест, а проява на човечност. По думите му би приел за нощувка и студенти с противоположни политически възгледи, ако имат нужда от подслон.

Чупич привлече внимание и с изпълнение на своя версия на традиционната сръбска песен „Хайде, Яно“ по време на събитие в белградската община Сурчин.

Спорове около имуществото и политическото му минало

Кандидатурата му предизвика остри реакции от страна на депутатите от коалицията около СНС. По време на парламентарните дебати те поставиха под въпрос академичната му квалификация, политическите му връзки и произхода на личното му имущество.

Сред отправените въпроси бяха твърдения за притежание на седем апартамента и два гаража, както и дали Чупич декларира доходите си от тяхното отдаване под наем.

В отговор той заяви, че ще подаде необходимата имуществена декларация пред Агенцията за предотвратяване на корупцията, както изисква законът.

„Гордея се с всичко, което съм придобил със собствения си труд“, посочи Чупич, като заяви, че очаква хората, отправяли обвинения и спекулации, да му се извинят след проверката на фактите.

Чупич е член и на фондацията „Люба Давидович“, основана от Демократическата партия. Представители на СНС използваха този факт като аргумент в подкрепа на тезата си, че зад Студентската листа стоят политически структури от традиционната опозиция.

Йово Бакич поема парламентарната група

Междувременно за председател на парламентарната група на Студентската листа беше определен Йово Бакич – доцент по социология във Философския факултет на Белградския университет.

Той придоби известност с критиките си към управлението на СНС по време на студентските протести. Бакич е завършил бакалавърска, магистърска и докторска степен в Белград, а впоследствие е специализирал в университети в Оксфорд, Хелзинки и Амхърст. Бил е и гост-лектор в Карловия университет в Прага.

Избирането на Чупич и назначаването на Бакич поставят представители на Студентската листа на ключови позиции в новия парламент на Сърбия. Предстои да стане ясно как новото парламентарно ръководство ще организира работата на институцията и какви ще бъдат първите му политически и законодателни приоритети.