Екип на американското Федерално бюро за разследване (ФБР) е в Гърция във връзка с предстоящо разследване на Конгреса на САЩ на действията на Кимбърли Гилфойл в качеството й на посланик в Атина, предава гръцката телевизия "Скай".

Кимбърли Гилфойл подаде оставка през октомври по нареждане на Белия дом след публикации в американския печат за предполагаеми нарушения на етичните норми и връзки с бизнес интереси, припомня БТА.

Гилфойл отхвърли обвиненията като неверни и заяви, че ще защитава репутацията си.

Според информацията на "Скай" агенти на ФБР са в Гърция от миналата седмица като се предполага, че разследват действията на бившия американски посланик, останала на поста по-малко от една година.

Кимбърли Гилфойл е била уведомена с писмо от високопоставния конгресмен от Демократическата партия Робърт Гарсия да съхранява всички документи, които биха могли да бъдат предмет на бъдещи парламентарни разследвания, включително по подозрения за корупция. Подобни писма са били изпратени и до други членове на семейството на Доналд Тръмп, както и до негови близки съветници, съобщи Франс прес.

В изпратеното до Гилфойл писмо се споменава информацията за поискани от нея 100 000 долара от дарител на Републиканската партия в замяна на осигуряване на достъп до високопоставени представители на американското правителство. Очакванията са конгресменът-демократ от Калифорния да оглави влиятелна разследваща комисия в Камарата на представителите след встъпването в длъжност на новоизбраните конгресмени през януари, отбелязва още Франс прес.

В серия от разследвания в. "Уолстрийт джърнъл" разкри факти около действия на Гилфойл преди и по време на мандата й като посланик на САЩ в гръцката столица. Вестникът оповести информация, че по време на вечеря в Атина през март тази година Гилфойл е заявила, че Вашингтон може да повлияе за падането на правителства, давайки пример с Румъния. Тя е добавила, че САЩ могат да направят това и с други страни, включително и с Гърция. Изданието съобщи още за нейни контакти с представители на гръцки бизнес интереси и за присъствие на лобист на част от дипломатическите ѝ срещи. Твърденията доведоха до проверки от водещи демократи в комисиите по външни отношения на Сената и Камарата на представителите, докато Гилфойл отрече да е извършила нарушение и оспори начина, по който е представен разговорът.

Кимбърли Гилфойл пое американската дипломатическа мисия в Атина през ноември 2025 г. В публичното пространство е известен фактът, че тя е имала връзка с първородния син на Тръмп - Доналд Тръмп-младши, и четири години е била негова годеница. Гилфойл е била женена и за губернатора на Калифорния в оставка Гавин Нюсъм, смятан за възможен кандидат за номинацията на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г.