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Балкани

Гърция представи суперкомпютъра Daedalus с мощност от 85,69 петафлопа

Гърция представи суперкомпютъра Daedalus с мощност от 85,69 петафлопа

Новата изчислителна система е на стойност 58,9 млн. евро и ще подпомага развитието на изкуствения интелект, научните изследвания и технологичния бизнес в региона.

Гърция представи новия си суперкомпютър Daedalus, който разполага с изчислителна мощност от 85,69 петафлопа и създава нови възможности за разработването на усъвършенствани модели на изкуствен интелект (ИИ). Проектът е на стойност 58,9 милиона евро и има за цел да укрепи технологичния капацитет на страната и да намали зависимостта ѝ от изчислителни ресурси в чужбина.

Според публикуваната информация Daedalus се нарежда на 31-во място в света по изчислителна мощност и е най-мощният суперкомпютър, инсталиран досега в Гърция.

Какво ще може да прави суперкомпютърът Daedalus?

Новата инфраструктура ще предоставя изчислителни ресурси на университети, научноизследователски центрове, компании, държавни институции и организации в здравния сектор. Системата ще позволява обработването на огромни обеми от данни, обучението на сложни модели на изкуствен интелект и изпълнението на задачи, изискващи значителна изчислителна мощност.

Целта е повече научни и технологични разработки да се извършват на място в Гърция, вместо да се разчита изцяло на инфраструктура, разположена в други държави. Това може да създаде по-добри условия за развитие на иновативни компании и услуги, базирани на изкуствен интелект.

От стара електроцентрала до технологичен център

Суперкомпютърът е разположен в историческа сграда на бивша електроцентрала в Технологичния и културен парк Лаврио, който функционира под егидата на Националния технически университет в Атина.

Управлението и техническата експлоатация на системата са поверени на Националната инфраструктура за изследвания и технологии на Гърция (EDYTE – GRNET), която е участвала и в реализацията на проекта.

Гърция търси технологично сътрудничество на Балканите

Гръцкият министър на цифровото управление и изкуствения интелект Димитрис Папастергиу посочи възможностите за регионално сътрудничество с Македония, Сърбия, Кипър и Малта при използването на новата технологична инфраструктура.

Паралелно с това страната подготвя още един суперкомпютърен проект в Кожани. За него се предвижда закупуване на оборудване и софтуер на стойност 21,57 милиона евро.

Какво означава това за региона?

С инвестициите в изчислителна инфраструктура Гърция се стреми да заеме по-значимо място в европейската технологична екосистема. Достъпът до мощни изчислителни системи е важен за обучението на модели на изкуствен интелект, научните симулации, анализа на големи данни и разработването на нови цифрови услуги.

За Балканите подобни проекти създават потенциални възможности за съвместни научни разработки, технологични партньорства и обмен на изчислителни ресурси. Реалният ефект ще зависи от това как инфраструктурата ще бъде използвана и доколко достъпът до нея ще бъде осигурен за изследователи и организации от региона.

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