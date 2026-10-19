Край на високосната секунда: светът променя начина, по който измерва времето

Времето е една от малкото величини, които приемаме за постоянни. Секундите отмерват ежедневието ни, часовниците организират работата ни, а календарите определят ритъма на живота. Но зад привидно непроменливото отчитане на времето стои сложна система, която трябва да съгласува изключително точните атомни часовници с неравномерното въртене на нашата планета.

В продължение на десетилетия тази задача се решаваше чрез т.нар. високосна секунда — допълнителна секунда, която периодично се добавя към международния стандарт за време. Сега международните усилия са насочени към промяна на този подход, която трябва да направи глобалните системи за отчитане на времето по-стабилни и предвидими, пише Евронюз.

Защо Земята и атомните часовници се разминават?

Координираното универсално време (UTC) е международният стандарт, използван за синхронизиране на гражданското време по света. То се основава на показанията на високоточни атомни часовници, които измерват времето чрез изключително стабилните свойства на атомите.

Земята обаче не се върти с напълно постоянна скорост. Гравитационното влияние на Луната, движенията във вътрешността на планетата и преразпределението на масата на земната повърхност влияят върху продължителността на денонощието.

Така постепенно се натрупва разлика между атомното време и времето, определяно от въртенето на Земята. За да се поддържа връзката между тях, през 1972 г. започва прилагането на високосни секунди. До края на 2016 г. са добавени общо 27 такива корекции.

Защо високосната секунда се превърна в проблем?

Макар да изглежда като незначителна промяна, добавянето на една секунда може да създаде затруднения в съвременната цифрова инфраструктура.

Компютърните сървъри, телекомуникационните мрежи, финансовите транзакции и сателитните навигационни системи разчитат на прецизна синхронизация. Неочакваната промяна в часовника може да доведе до софтуерни грешки, нарушения в обработката на времеви отметки и временни прекъсвания на услуги.

Допълнително усложнение представлява възможността за отрицателна високосна секунда — корекция, при която вместо да се добави секунда, една секунда се премахва. Подобен случай досега не е прилаган и би поставил на изпитание системи, които не са проектирани да обработват подобна промяна.

Какво ще се промени?

Новият подход предвижда да се увеличи допустимата разлика между UTC и времето, определяно от въртенето на Земята, преди да се наложи корекция. Вместо разминаването да се ограничава около една секунда, предложението допуска то да достигне до един час.

Това често се описва като преход от „високосна секунда“ към „високосен час“. В действителност не става въпрос за добавяне на допълнителен час към денонощието. Денят ще продължи да има 24 часа, а ежедневното отчитане на времето няма да се промени по начина, по който хората използват часовниците си.

Основната цел е да се намали необходимостта от малки, но потенциално проблемни корекции и да се осигури по-голяма предвидимост за технологичните системи.

Според представения план промяната трябва да влезе в сила на 20 май 2027 г. Точният график и начинът на прилагане обаче трябва да се разглеждат в контекста на официалните решения на международните организации по стандартизация на времето.

Ще усетим ли промяната в ежедневието си?

За повечето хора отговорът е не. Няма да се налага да настройваме часовниците си, да променяме календарите си или да пренареждаме ежедневните си графици.

Значението на промяната е най-вече за специалистите, които поддържат глобалната инфраструктура. За тях дори една секунда може да бъде критична, когато милиони устройства трябва да работят в синхрон.

Промяната показва колко тясно са свързани природните процеси и технологичните стандарти. Макар атомните часовници да измерват времето с изключителна точност, планетата, върху която живеем, не следва съвършен механичен ритъм.

Именно затова измерването на времето не е просто въпрос на часовници и секунди, а на непрекъснато търсене на баланс между законите на физиката и нуждите на съвременния свят.